²¿¤Ç¤â¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬µÁÍý¤Î·»Äï»ÐËå¤À¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡¦M¤µ¤ó¤â¡¢4ºÐ²¼¤ÎµÁËå¤¬À¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊM¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¥ê¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ µÁËå¤Î¸ÀÆ°¤¬ÌÂÏÇ¡£²¿¤Ç¤â¥Þ¥Í¤·¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë ¤Ê¤ó¤Ç¤â