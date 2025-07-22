¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Ê43¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£°ÂÅÄ¤Ï²ÈÂ²¤Ç³ùÁÒ¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÇÈ¤Ë¤¢¤½¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤Ê¤¸¤«¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤ä¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃãÌÜ¤Ç²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£