Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÌîÅÄÂåÉ½¡ÊÃæ±û¡Ë¡á22Æü¸á¸å¡¢¹ñ²ñÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï22Æü¤Î¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤Ç¡¢»²±¡Áª¤Ç¤ÎÍ¿ÅÞ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¤ÎÁá´üÄó½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¾¤ÎÌîÅÞ¤È¤ÎÄ´À°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤è¤¦½ÅÆÁÏÂÉ§À¯Ä´²ñÄ¹¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¶Ë¤á¤ÆÂç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤À¡£Ë¡°Æ¤ÎÃæ¿È¤ä±¿¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁáÂ®¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Àè¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÌîÅÞ7ÅÞ¤Ï¡¢7·î1