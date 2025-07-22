20ÆüÅê³«É¼¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂÇ±Û¤µ¤¯ÎÉ¤µ¤ó¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæÂ¼¿¿°á¤µ¤ó¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î»²±¡Áª¤ËÂ³¤­¡¢´ûÂ¸¤ÎÌîÅÞ¤¬»ö¼Â¾å°ìËÜ²½¤·ÂÇ±Û¤µ¤ó¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¶¦Æ®¡Ù¤Ë¤Û¤³¤í¤Ó¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ÂÇ±Û¤µ¤ó¤Î¿Ø±Ä¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¿¦¤Ê¤¬¤éÃÎÌ¾ÅÙÉÔÂ­¤Ç¤·¤¿¡£ º£Ç¯4·î¤ÎÃÏ¸µ²ó¤ê¤Ç¤Ï－ ¢£Î©·ûÌ±¼çÅÞ ÂÇ±Û¤µ¤¯ÎÉ»á ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡× ¢£Í­¸¢¼Ô