´ôÉì»Ô¤Î¡ÖÁòµ·Salon&Cafe¡×¤Ï¡¢Áòµ·¼Ò¤¬±Ä¤àÁ´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¥âー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Å¹Æâ¤Ë¤ÏÊ©ÃÅ¤äÊ©¶ñ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢½ª³è¤äÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¤âµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Áòµ·¾ì¤ËÄ¾ÀÜÂ­¤ò±¿¤Ö¤è¤ê¤âÉßµï¤¬Äã¤¯¡¢¡Ö¤ªÃã¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤éÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢2022Ç¯¤Î¥ªー¥×¥ó°ÊÍèÃÏ°è¤Î¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£¥«¥Õ¥§¤Ê¤Î¤ËÊ©ÃÅ¡Ä¤ªÃã¤·¤Ê¤¬¤éÁòµ·ÁêÃÌ¤Ç¤­¤ë¥«¥Õ¥§ ´ôÉì»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁòµ·Sal