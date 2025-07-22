¡Ø¿¿¡¦»øÅÁYAIBA¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃí¤¬7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¾®¸ÞÏº¤ä¹ßÃ«Îí¤â¤ß¤ó¤Ê¤°¤Ã¤¹¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¯¥¹¥¿¤Î¿·¥°¥Ã¥ºÅÐ¾ì º£²ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡¢BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸3¸Ä¥»¥Ã¥È¡¢BIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ÎÁ´5¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤È¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É