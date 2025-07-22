¡ØÆüËÜÏ·ÊÞ¿©Æ²ÂçÁ´¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤¬7·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤â¡ØÆüËÜÏ·ÊÞ¿©Æ²ÂçÁ´¡Ù¤ò»î¤·ÆÉ¤ß ËÜ½ñ¤ÏËá¤­È´¤«¤ì¤¿Ì£¤È³Ê¼°¤ò¸Ø¤ë¹âµéÅ¹¤«¤é¡¢½îÌ±¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦Âç½°¿©Æ²¤Þ¤Ç¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¸Ø¤ëÌ¾Å¹88Å¹ÊÞ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¥à¥Ã¥¯ËÜ¡£ »þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÃÈÎü¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ëÁ´¹ñ¤ÎÌ¾Å¹¤ò¾Ò²ð¡£ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¤Û¤«Â¿ºÌ¤ÊÌ¾ÊªÎÁÍý¡¢¸Å¤­ÎÉ¤­ÐÊ¤Þ¤¤¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿©Ê¸²½¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ