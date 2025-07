Nothing’s Carved In Stoneが7月23日、新曲「Everything」を配信リリースすることが明らかになった。 前作「May」から2ヵ月ぶりとなる新曲はアグレッシヴさと緻密さが共存するタフなナンバーだ。 Nothing’s Carved In Stoneは8月に東名阪クラブクアトロにて、”速い曲&激しい曲のみ”で構成されるコンセプトライブツアー<Perfect Sounds>の開催を控えているほか、11月15日に豊洲PITで恒例ワンマン<Live on November 15th 202