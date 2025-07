韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZ(エイティーズ)が、9月17日に日本フルアルバム『Ashes to Light』(読み:アッシュズトゥーライト)をリリースすることが22日、発表された。日本でのフルアルバムは、2021年3月リリース「Into the A to Z」以来、約4年6ヶ月ぶりとなる。【場面写真】多幸感にあふれ…ファンとの写真撮影を楽しむATEEZユニバーサルミュージック移籍後初となるフルアルバムとなる今作。タイトルには“困難か