¾¾ºäÂçÊå»á¤¬X¤ËÅê¹Æ¹â¹»Ìîµå¤ÎÂè107²óÁ´¹ñÁª¼ê¸¢¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Ï22Æü¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÊÝÅÚ¥öÃ«µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä²¦¼Ô¡¦²£ÉÍ¤¬Ê¿ÄÍ³Ø±à¤Ë5-4¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ä¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¾Éð¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾ºäÂçÊå»á¤Ï¡¢Êì¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ò¤È¸À¤Ä¤Ö¤ä¤­¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²£ÉÍ¤Ï3-4¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î8µåÌÜ¡¢¼ç¾­¤Î°¤ÉôÍÕÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëµÕ