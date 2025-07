【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アルバム発売を記念したショーケースの開催や&リハーサル観覧企画も発表! ATEEZが、ユニバーサルミュージックに移籍後初となるフルアルバム『Ashes to Light』を9月17日にリリースすることが発表された。 ATEEZが日本でフルアルバムをリリースするのは、2021年3月にリリースとなった『Into the A to Z』以来、約4年半ぶり。タイト