¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¤ÎÄÔÈ¯É§»á¡Ê66¡Ë¤¬¥Æ¥ì¶Ì¤Î¸ø¼°YouTube¡Ö¥Ä¥¸¥Ï¥Ä¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤À¾ÉðÂÇÀþ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Á°È¾ÀïºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç3Ï¢ÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÇ¶á7Àï1¾¡6ÇÔ¡£ÄÔ»á¤Ï¡ÖÅÀº¹°Ê¾å¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤È¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£1Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç6Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÈ¿ÂÐÊý¸þ¤òÁÀ¤¦¤«¡¢ÊÑ²½µå¤ò¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È