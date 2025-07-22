¹áÀî¸©¡¿ÃÓÅÄË­¿Í ÃÎ»ö ¹áÀî¸©¤ÎÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ï22Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢»²µÄ±¡Áªµó¹áÀîÁªµó¶è¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¸¶ÅÄ½¨°ì¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êª²Á¹âÆ­¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿·ÐºÑÂÐºö¤ä¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »²µÄ±¡¤Ç¤âÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖË¡°Æ¤Ê¤É¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢·úÀßÅª¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤è¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹áÀî¸©¤ÎÀ¯ºö¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦µÄ²ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿