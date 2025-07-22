¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVisa¡×¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÅý³çË¡¿Í¤¬Â¾¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇÂç¼ê¡ÖVisa¡×¤ÎÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î»ö¶È¤òÅý³ç¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëË¡¿Í¤Ç¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Å¹Â¦¤Ï¥«¡¼¥É¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¤ËÍøÍÑ¼Ô¤Î¿®ÍÑ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ÏÍø