½÷Í¥¤Î¿¹Àî°ª¡Ê30¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¿¹Àî¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¿ÆÍ§¤À¤È¤¤¤¦¸µ¤Ç¤ó¤ÑÁÈ¡¥inc¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¤Ë»öÁ°¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºÇ¾å¤Ï¿¹Àî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÅ·À­¤Î¾®°­Ëâ¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ª¼ò°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó·Ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤º¤Ã¤È¤Ë¤ä¤Ë¤ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿