µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å5»þ2Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤òÄ¹Ìî»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡ÛÄ¹Ìî¸©¡¦Ä¹Ìî»Ô¤ËÈ¯É½ 22Æü17:02»þÅÀÄ¹Ìî¸©¤Ç¤Ï¡¢22ÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÌÉô¡¢ÃæÉô¤Ç¤Ï¡¢22ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£Ä¹Ìî»Ô¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û22ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¢£¾¾ËÜ¢¢Âç±«·ÙÊó¡¦ÅÚº½ºÒ³²¡¦¿»¿å22ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ