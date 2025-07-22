À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£²£²Æü¡¢£Ô£Â£Ó¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î»²±¡ÁªÇÔËÌ¤È¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÂ³ÅêÀë¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£¼óÁêÂ³Åê¤Ï¸«ÄÌ¤·¤¬¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÅÞÂ§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ê¼«Ì±¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Î²áÈ¾¿ô¤Ë¤è¤ëÍ×µá¤ÇÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£ÅÄºê»á¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢ÎÓË§Àµ»á¤ÎÎ©¸õÊä¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤µ