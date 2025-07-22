¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¸¦µæ²ñ¤Ï8·î7Æü¡Á17Æü¡¢¡Ö¸Åº£ÅìÀ¾¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê"¤«¤­É¹"¤È¤Î½Ð°©¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¡Ö¤´ÅöÃÏ¤«¤­É¹º×2025¡×¤ò¡¢¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó(ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô)¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£»þ´Ö¤Ï11:00¡Á18:00¡£Æü¸÷Å·Á³É¹¡Ö¤«¤­É¹SHOP LOVE'S¡×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎÌÔ½ëÃÏ¡Ö±ÛÃ«¡×¤Ë¡¢ÁíÀª9Å¹ÊÞ50¼ï¤Ë¤ª¤è¤ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦¤Î¤«¤­É¹¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Æü¸÷Å·Á³É¹¡Ö¤«¤­É¹SHOP LOVE'S(¥é¥Ö¥º)¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤«¤éÂ³¤¯Å·Á³É¹¤Î¿©´¶¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥í