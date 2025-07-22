ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢º£·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤ª¤è¤½1000Å¹ÊÞ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥­¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬Á°¤Î½µ¤è¤ê13±ß²¼¤¬¤Ã¤Æ3589±ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£8½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¡¢3500±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯1·î°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½È¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£