Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÀéÍÕÂç²ñ¤Ï23Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ºò²Æ¤ÎÂåÉ½¡¦ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¡¢º£½Õ¤Î¸©²¦¼Ô¡¦ÀìÂç¾¾¸Í¤¬5²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡¢¡ÖÀï¹ñÀéÍÕ¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Âçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ã23Æü½à¡¹·è¾¡¥«¡¼¥É¡äÅì³¤Âç±º°Â¡½»ÔÁ¥¶¶Ãæ±û³Ø±¡¡½·É°¦³Ø±àÀéÍÕóÕÌÀ¡½È¬ÀéÂå¾¾±¢½¬»ÖÌî¡½»Í³¹Æ»¥Ù¥¹¥È8¤Ë¸øÎ©¹»¤¬3¹»»Ä¤Ã¤¿¡£¡Ö½¬»ÖÌî¡½»Í³¹Æ»¡×¤Ï»ÔÎ©¤È¸©Î©¤Î¸øÎ©¹»ÂÐ·è¡£¤³¤Î2¹»¤È»ÔÁ¥¶¶¤Î¡È¥ä¥Þ¡É¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤¿¤á