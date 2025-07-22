ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï22Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿5¥­¥í¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬Á°½µ¤è¤ê13±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢3589±ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î¾å½Ü°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½6¥«·î¤Ö¤ê¤Ë3500±ßÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢8½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÖÌÃÊÁÊÆ¡×¤ÏÁ°¤Î½µ¤è¤ê12±ß²¼¤¬¤ê4261±ß¤Ë¡¢È÷ÃßÊÆ¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡×¤Ê¤É¤Ï13±ß²¼¤¬¤ê3106±ß¤Ç¤·¤¿¡£°ú¤­Â³¤­Äã²Á³Ê¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤¬Á´ÂÎ¤Î¥³¥á²Á³Ê²¼Íî¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨´ü´Ö¤Ï7·î7Æü¡Á13Æü¡¦ÀÇ¹þ¤ß