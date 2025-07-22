¡ÚÂæÏÑ¡Û ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê6·î¡Ë17:00 Í½ÁÛ3.31%Á°²ó3.34%¡Ê¼º¶ÈÎ¨) ¡Ú¥Ï¥ó¥¬¥êー¡Û ¥Ï¥ó¥¬¥êーÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê7·î¡Ë21:00 Í½ÁÛ6.5%Á°²ó6.5% ¡ÚÊÆ¹ñ¡Û ¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÀ½Â¤¶È»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë23:00 Í½ÁÛ-3.0Á°²ó-7.0 ¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£