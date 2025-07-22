¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿»ÒÍýº»¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬2025Ç¯7·î21Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¿»Ò¤µ¤ó¤¬18Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¡£¥¢¥Ò¥ë¸ý¤ò¤·¤¿Ê¿»Ò¤µ¤ó¤Î´é¤Î¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤¬2Ëç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£21Æü¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÇÊ¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡¢¿°¤Ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤·¤Æ¤ë¤À¡¢ÌÜÆ¬¤òÀÚ³«¤·¤Æ¤ë¤À¡¢¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹