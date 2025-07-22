²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢°¦ºÊ¤Î¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú »ÔÀîÔ¥½½Ïº ¡Û°¦ºÊ¡¦¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ÖÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¿¤é43ºÐ¡×ÁÛÁü¤ò¤á¤°¤é¤»¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×Ëü´¶¹þ¤á¤ë21Æü¡¢Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤ÏËã±û¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡£¡×¡ÖÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¿¤é43ºÐ¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ï¡Ö43ºÐ¤ÎËã±û¤òÁÛÁü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿§¡¹¤Ê»×¤¤¤È¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡¼¡×¡ÖÎ¥