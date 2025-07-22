J£±¤Ç£´°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï£··î22Æü¡¢¼ó°Ì¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤éMFóîÆ£Ì¤·î¤ò´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾ÅÆî¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥ë¥Ó¥ó¡¦¥«¥¶¥ó¡¢GÂçºå¡¢¿À¸Í¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤­¤¿26ºÐ¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£óîÆ£Ì¤·î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÍ¥¾¡¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢´¶