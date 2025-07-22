Ì£¤Î±Ø¤Ï¡¢80Æü¤´¤È¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÂÎ¸³·¿°û¿©¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø80/Eat(¥Ï¥Á¥Þ¥ë¥¤¡¼¥È)¡Ù¤ÎÌë¤ÎÉô¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤­É¹ÀìÌçÅ¹¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¤Õ¤¸¤ßÉ¹²ÛÅ¹¡×¤ò2025Ç¯7·î18Æü(¶â)¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÌÚ¹¹ÄÅ¤Õ¤¸¤ßÉ¹²ÛÅ¹  ½êºßÃÏ¡§ ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»ÔÉÙ»Î¸«2-1-1(JRÌÚ¹¹ÄÅ±ØÀ¾¸ý ÅÌÊâ6Ê¬)±Ä¶È»þ´Ö¡§ 16:00¡Á21:00(L.O. 20:30)±Ä¶È´ü´Ö¡§ 2025Ç¯7·î18Æü¡Á2025Ç¯10·î5Æü(80Æü´Ö¸ÂÄê)ÄêµÙÆü¡§ ÉÔÄêµÙ(InstagramÅù¤Ç¿ï»þÈ¯¿®)&#1