ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢»ÔÄ¹¤ËÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î½ÐÆ¬¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£³ØÎòº¾¾Î¤Îµ¿¤¤¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤­¤ç¤¦¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÃæÅç¹°Æ»µÄÄ¹¤é¤¬»ÔÄ¹¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÆ¬¤òµá¤á¤ëÀÁµá½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ËÅì»ÔÅÄµ×ÊÝ¿¿µª »ÔÄ¹¡ÖÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ë