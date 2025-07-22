¡þMLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡Ý2¥Ä¥¤¥ó¥º(ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï2ÈÖÅê¼ê·óDH¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï3²ó1¼ºÅÀ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ÀïÏ¢È¯¤Î35¹æ¤òÊü¤Á¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤ÇÌöÆ°¡£¥Á¡¼¥à¤âÏ¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±½é¾¡Íø¤Ç¤¹¡£¡ÈÅê¼êÂçÃ«¡É¤Ï½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òµö¤·¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê¼ºÅÀ¡£Ëè²ó°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢3²ó46µå¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£ºÇÂ®¤Ï99.1¥Þ¥¤¥ë(Ìó159.4¥­¥í)¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý