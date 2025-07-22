¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤¦»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û ¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡×¡È¥¨¥ß¥Í¥à¡É¤Î¼¡¤Ï¡È¥ì¥Ã¥Á¥ê¡É¤Î¡ÖCan¡ìt Stop¡×¤òÇ®¾§ÀèÆü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥¨¥ß¥Í¥à¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦ÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¡£ ¤½¤ì¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥¨¥ß¥Í¥à¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥Á¥ê¡×¤È¡¢