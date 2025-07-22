¡Ö»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤È¶¯É÷¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È»ß¤ó¤Ç¡Ä¡×½÷Í¥¤ÎÂí¼·³¤(19)¡áÊ¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖºîÉÊ»£¤ê»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤È¶¯É÷¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È»ß¤ó¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤­¡¢»ä¤ÎÌ£Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¹õÈ±¤ò²¼¤í¤·¤¿»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥­¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¤Ç