´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Ï22Æü¡¢Æ±¼Ò´´Éô¤¬¸á¸å3»þÈ¾¤ËÊ¡°æ¸©Ä£¡¢Æ±5»þÈ¾¤ËÈþÉÍÄ®¤òË¬¤ì¡¢ÉûÃÎ»ö¤äÄ®Ä¹¤é¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÈþÉÍ¸¶È¯¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¼Á¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£