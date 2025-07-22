LE SSERAFIM¤¬7·î19Æü¤ª¤è¤Ó20Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÂæËÌ¤ÎNTSU¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ã2025 LE SSERAFIM TOUR ¡ÇEASY CRAZY HOT¡Ç IN ASIA¡ä¤ÎÂæÏÑ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£ LE SSERAFIM¤Î¸ø±é¤ÏÂæÏÑ¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÈTTV¡É¤È¥Ë¥å¡¼¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÈTVBS¡É¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¸½ÃÏ¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£¸ø±é²ñ¾ì¼þÊÕ¤ÎÇ®¤¤È¿¶Á¤ÈÁ´ÀÊ´°Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÈLE SSERAFIM¤Î¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡É¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤µ