¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/22¡Û²Î¼ê¤ÎÁá¸«Í¥¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥Î¥¤¤Ç¤ÎÎÁÍý¶µ¼¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁá¸«Í¥¡¢Ì¼´é½Ð¤·¤ÎÎÁÍý¥·¥ç¥Ã¥È¢¡Áá¸«Í¥¡¢Ì¼¤È¥Ï¥Î¥¤¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¶µ¼¼¤Ë»²²ÃÁá¸«¤Ï¡Ö¥Ï¥Î¥¤¤ÇÎÁÍý¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡£Âç¹¥¤­¤Ê¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¤ò¼«Âð¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¥Ù¥È¥Ê¥àÎ¹¹Ô¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÊó¹ð¡£±Ñ¸ì¤Ç¤â¡ÖTook a cooking class in Hanoi. Excited to make some of my favorite Viet