¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê40¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê38¡Ë¤Î±þ±ç¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î¡È´é½Ð¤·¡É·»Äï4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×Ê¿°¦Íü¤ÎÂ©»Ò4¿Í¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¢¨2ËçÌÜÊ¿¤Ï¡Ö¸½ÃÏ±þ±çÂâ¡×¤ÈÂê¤·¡ÖÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇPAPA¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¡ØËÍ¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë?!¡Ù¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ³ÎÇ§ ¶ì¾Ð)PAPA¤ÈÅÐ¾ì¤Ç¤­