Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¯¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÔ»³ËãÍý»Ò(45)¤¬¡¢±ð¤ä¤«¤ÊµÀ±àº×Íá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖµÀ±àº×¤Ç¤ÏÍá°á¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃå¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¤ÎÍá°á»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿§¤Ã¤Ý¤¤¡¢¤­¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£²ó¤ÏÇòÃÏ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ð¥é¤ÎÍá°á¤Ë¡¢Ç­¤ÎÂÓ¡ªÈ±¤Ë¤Ï¥­¥é¥­¥é¤Î¤ª²Ö¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µÀ±à¤ÎÅô¤¬ÍÉ¤ì¤ëµþÅÔ¤Î³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤·