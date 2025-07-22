2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1·î¡Á6·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ù¥¹¥Èµ­»ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯4·î25Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö50ÂåÈ¾¤Ð¤Îµ×ÊÝ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢À®¿Í¤·¤¿Ä¹½÷¤ÈÄ¹ÃË¡¢É×¤È4¿ÍÊë¤é¤·¡£¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Ç¤Ï¡¢ÉãË´¤­¤¢¤È¡¢Êì¤¬¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÏ·¤±¹þ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ä* * * * * * *1ÏÃ¤«¤éÆÉ¤àÊì¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ï¹ó¤¯¤Ê¤êÁ°ÏÃ¤«¤é¤Î