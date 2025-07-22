7·î22ÆüÄ«¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¶á¤¯¤Î¥Ó¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£ 22Æü¸áÁ°5»þÈ¾º¢¡¢¾ÂÄÅ»ÔµûÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¤Ï¤º¤ß¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬·úÊª¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê63¡Ë¤¬Ê¢Éô¤äÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê