高度に暗号化され、Apple自身でさえもアクセスできないクラウドストレージシステムにセキュリティ機関がアクセスできるようにするための「バックドア」を構築するよう指示したイギリスに対し、ドナルド・トランプ政権が反発したと伝えられました。UK government seeks way out of clash with US over Apple encryptionhttps://www.ft.com/content/3a3e6dbc-591d-4087-9ad3-11af04f0176fUK may back down on demand for backdoor ac