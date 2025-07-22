22Æü¤âÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£22Æü¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¡¢Ê¡Åç¡¦°ËÃ£»Ô¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë37.1ÅÙ¡¢Ê¡°æ¡¦ºä°æ»Ô¤Ç¤Ï36.1ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ¸«»Ô¤äÊ¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç38ÅÙ¡¢Ê¡Åç»Ô¤äºë¶Ì¡¦·§Ã«»Ô¤Ê¤É¤Ç37ÅÙ¤ÈÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢23Æü¤â³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢ËÌ¸«»Ô¤Ç39ÅÙ¡¢ÂÓ¹­»Ô¤Ç38ÅÙ¤È2025Ç¯1ÈÖ¤Î½ë¤µ¤È