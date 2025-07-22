²»¶Áµ¡´ï¤ò°·¤¦¥Õ¥©¥¹¥Æ¥¯¥¹ ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ÊÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖT50RPmk4g+¡×¤ò2025Ç¯7·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£½Ö´ÖÅª¤Ê²»¤ÎÎØ³Ô¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖT50RPmk4g¡×¤ËÀìÍÑ¥Þ¥¤¥¯¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Þ¥¤¥¯¤Ïº¸±¦¤É¤Á¤é¤Ç¤âÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ë¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬¹Ô¤¨¤ë¡£¥Þ¥¤¥¯¥±¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ÷¤¨¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤Î¥ß¥å¡¼¥È¥ª¥ó/¥ª¥Õ¤È²»ÎÌÄ´Àá¤¬¤Ç¤­¤ë¡£Ê¿ÌÌ¿¶Æ°ÈÄ¤ÎÁ´ÌÌ¤òµ¬Â§Àµ¤·¤¤°Ì