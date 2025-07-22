ÅìµþÅÔÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¶¨²ñ¤È¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜÉÔÆ°»º¶¨²ñÅìµþÅÔËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢Âè5²ó¡ÖÌ´¤Î²È¡ª¡ª¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê ³¨²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÌ´¤Î²È¡×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£ Âè5²ó¡ÖÌ´¤Î²È¡ª¡ª¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê ³¨²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×  ¢£ÂÐ¾ÝÍÄ»ù¡¦¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¢£Êç½¸´ü´Ö2025Ç¯7·î22Æü(²Ð)¡Á9·î12Æü(¶â)¾Ã°õÍ­¸ú¢£±þÊçÍ×·ï¡¦A4¥µ¥¤¥º(297¡ß210mm)¤«¤é»Í¤ÄÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º(540¡ß380mm)¤Þ¤Ç¤Î²èÍÑ»æ¤ËÉÁ¤¤¤Æ±þÊçÍÑ»æ