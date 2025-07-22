ÂçÃ«¤¬35¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö7·î21Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç35¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥¿¤È¤Ï½éÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö2ÈÖ¡×¤È¤·¤Æ¤â¹¥Ä´¡ªÂçÃ«¤¬3»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë35¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó½é²ó¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¤Ëº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼«