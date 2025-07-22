¡þMLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¼¥Ä¥¤¥ó¥º(ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)2ÈÖÅê¼ê·óDH¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬½é²ó¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£½éÂÐÀï¤Î¥Ð¥¯¥¹¥È¥óÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2µåÌÜ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¡¢º£µ¨½éÈïÃÆ¡£4¥Û¡¼¥Þ¡¼¤òÊü¤¿¤ì¤¿2023Ç¯7·î21Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï°ÊÍè¤Î¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈïÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¡ÈÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡É¤¬3»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë35¹æ2¥é¥ó¤ÇµÕ