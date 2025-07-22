²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå ²¬»³Âç²ñ2025 ¡Ú²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå²¬»³Âç²ñ¡Û½à¡¹·è¾¡¶ÌÌî¸÷Æî 1ー0 ÁÒÉß¹©¡Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à22Æü¡Ë ¶ÌÌî¸÷Æî¤ÈÁÒÉß¹©¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢Â©µÍ¤Þ¤ëÅê¼êÀï¤Ë¡£ ¶ÌÌî¸÷Æî¤Ï3²ó¡¢4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤¬¥é¥¤¥È¤Ø±¿¤Öµ»¤¢¤ê¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¸÷Æî¤Ï5²ó¤Ë¤â1»à1,2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁÒÉß¹©¤Ï¥¨ー¥¹¡¦Æ«»³¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¸«»ö¥À¥Ö¥ë¥×¥ìー¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¡£ 6