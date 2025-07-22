¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ø¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕ¹ä¡Ê±¦¡Ë¡á2·î¡¢¥Ø¥ó¥È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¡¢¥Ø¥ó¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÅÏÊÕ¹ä¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤Î¶¯¹ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¤·¤¿¤È¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Æ¥ì¥Õ¥é¡¼¥Õ¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤¬21Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£ÅÏÊÕ¤ÏJ1¤ÎFCÅìµþ¤«¤é¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ë°ÜÀÒ¡£23Ç¯²Æ¤Ë¥Ø¥ó¥È¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Õ¥§¥¤