¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£²£²Æü¸áÁ°£±£±»þ¸½ºß¤Ç¡¢£É£Ç¥Ýー¥È¤¬¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç£É£Ç¥Ýー¥È¤ÏÂçÉýÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö£±£¸Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¤¥¸ー¤Î¼èÄùÌò¿Í»ö¤òÈ¯É½¡£¿·Ç¤¸õÊä¤Î£±¿Í¤È¤·¤ÆÃøÌ¾´ÆÆÄ¤Î°ÃÌî½¨ÌÀ»á¤òµó¤²¤¿¡£ ¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¡¢£³Ï¢µÙÌÀ¤±¤­¤ç¤¦