¢£MLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¼¥Ä¥¤¥ó¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ë¡È2ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ëº£µ¨3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë3»î¹çÏ¢Â³¤Î35¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Á°Æü21Æü¤Ë¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î34¹æ¤òÊü¤Á¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎE.¥¹¥¢¥ì¥¹¡Ê34¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï2»î¹çÏ¢Â³1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢35¹æ¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÎÀèÈ¯¤ÏD.¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ê25¡Ë¡¢ÂçÃ«¤Ï½éÂÐÀï