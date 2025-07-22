¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤ÏËüÇî´ü´ÖÃæ¡¢Ëè½µ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î´ë¶È¤òÆüËÜ¤äÀ¤³¦Ãæ¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢Åê»ñ²È¡¢¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥¿¡¼¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ EXPO 2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥°¥é¥à ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤ÏËüÇî´ü´ÖÃæ¡¢Ëè½µ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î´ë¶È¤òÆüËÜ¤äÀ¤³¦Ãæ¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢Åê»ñ²È¡¢¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥¿¡¼¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°