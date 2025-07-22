¡ÒÃËÀ­¤¿¤Á¤«¤é1²¯5000Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¡ÔÄº¤­½÷»Ò¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡Õ¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ÏDV¤Î¾ï½¬¡×¡Ö»¦¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÈÉã¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¡É¤È¤Ï¡Ä¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¤«¤Ä¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á°­¤¤¡£¥­¥â¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿Äº¤­½÷»Ò¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡¢ÅÏÊÕ¿¿°á»á¡£Èà½÷¤Ë²¿ÅÙ¤âÌÌ²ñ¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹µ­¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤±¤¿¡Ö¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÃËÀ­·ù°­¡×¤ÎÊÒÎÚ¤È¤Ï¡©¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹µ­¼Ô¤Î±§ÅÔµÜÄ¾»Ò»á¤Î¿·´©¡Ø³é°¦: