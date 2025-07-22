¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¤Ï22Æü¡¢Á´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é7¡Á13Æü¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÉ´Æü¤¼¤­¡×¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬¡¢Â®ÊóÃÍ¤Ç3682¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î½¸·×Ë¡¤È¤Ê¤Ã¤¿2018Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤ÎºÇÂ¿¤ò¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¡£